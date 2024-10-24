Tekirdağ'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil aydınlatma direğine ve bariyerlere çarparak durdu.

Kazada yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Yekta Gökçe hayatını kaybederken, sürücü Mehmet Ali A. ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.40 sıralarında Kapaklı-Çerkezköy karayolu üzerinde gerçekleşti. Kapaklı'dan Çerkezköy yönüne giden otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle önce refüjdeki aydınlatma direğine, ardından da yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi; Yekta Gökçe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü Mehmet Ali A. ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılarak ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Gökçe'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayı öğrenen Gökçe’nin yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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