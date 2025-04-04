Tekirdağ’da otomobil tamiri kâbusa döndü! Helezon yayı göğsüne isabet etti...

Kaynak: İHA

Tekirdağ Çorlu’da bir tamirci dükkanında, tamir edilen otomobilin motorundan fırlayan helezon yayı, S.K. adlı kişinin göğsüne isabet etti.

Tekirdağ Çorlu'da tamirci dükkanında otomobilden fırlayan helezon yayı bir şahsın göğsüne çarparak yaralanmasına neden oldu.

tamirci-dukkaninda-soke-eden-kaza-helezon-yayi-gogsune-isabet-etti-3.jpg

Olay, gündüz saatlerinde Eski Sanayi'deki bir tamirci dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, tamire getirilen bir otomobilin motor kısmından bir anda fırlayan helezon yayı, otomobilin başındaki S.K.'nin göğsüne çarptı.

tamirci-dukkaninda-soke-eden-kaza-helezon-yayi-gogsune-isabet-etti-2.jpg

Yaralanan S.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

tamirci-dukkaninda-soke-eden-kaza-helezon-yayi-gogsune-isabet-etti-1.jpg

Tekirdağ’da otomobil tamiri kâbusa döndü! Helezon yayı göğsüne isabet etti...

Son Haberler
Trabzonspor 3 büyüklere karşı galibiyet hasretine son vermek istiyor
Trabzonspor 3 büyüklere karşı galibiyet hasretine son vermek istiyor
Saray’ın torpilli danışmanına Cemal Enginyurt’tan sert ayar!
Saray’ın torpilli danışmanına Cemal Enginyurt’tan sert ayar!
14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü. Suç ölende mi öldüren de mi?
14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü. Suç ölende mi öldüren de mi?
Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı
Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı
Nil’in kıyısında tarih uyanıyor! Gün yüzüne çıktı
Nil’in kıyısında tarih uyanıyor! Gün yüzüne çıktı