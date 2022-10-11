Polisten uyuşturucu geçit yok 

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, il genelinde çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, 176,78 gram 72 fişek eroin, 4 bin 31 adet ecstasy-sentetik ecza, 304,91 gram 23 fişek metamfetamin, 67,8 gram 25 fişek esrar-skunk, 5,8 gram 4 fişek kokain-crack, 29 bin 590 TL para, 1 adet tabanca ele geçirildi. Toplam 52 olayda 73 şüpheli şahsa yasal işlem yapıldı.