11 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Polisten uyuşturucu geçit yok 

Tekirdağ il genelinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 73 şahsa işlem yapıldı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 18:13
Takip Et

Tekirdağ'da polisten uyuşturucu geçit yok 

Polisten uyuşturucu geçit yok 
+
Aa
-

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, il genelinde çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, 176,78 gram 72 fişek eroin, 4 bin 31 adet ecstasy-sentetik ecza, 304,91 gram 23 fişek metamfetamin, 67,8 gram 25 fişek esrar-skunk, 5,8 gram 4 fişek kokain-crack, 29 bin 590 TL para, 1 adet tabanca ele geçirildi. Toplam 52 olayda 73 şüpheli şahsa yasal işlem yapıldı.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine bir zam daha geldi
1
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
2
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
3
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
4
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu
5
﻿Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu
﻿Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
6
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu
7
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu
﻿ Kastamonu’da iki katlı ahşap ev ve ahır yangında küle döndü 
﻿ Kastamonu’da iki katlı ahşap ev ve ahır yangında küle döndü 
﻿ Kastamonu’da iki katlı ahşap ev ve ahır yangında küle döndü 
﻿Mersin'de icra saldırısı
﻿Mersin'de icra saldırısı
﻿Mersin'de icra saldırısı
﻿Honduras'ta bir gazeteci öldürüldü
﻿Honduras'ta bir gazeteci öldürüldü
﻿Honduras'ta bir gazeteci öldürüldü
﻿Ukraynalılar Adana'da Rusya'yı protesto etti
﻿Ukraynalılar Adana'da Rusya'yı protesto etti
﻿Ukraynalılar Adana'da Rusya'yı protesto etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.