Tekirdağ'da prefabrik ev alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı. Alevler kısa sürede büyürken, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle facia önlendi.

Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi'nde gece saatlerinde bir prefabrik evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

aw393246-01.jpg

Kısa sürede büyüyen alevler geceyi adeta gündüze çevirirken, mahalle sakinleri endişe içinde yangını söndürme çalışmalarını izledi. İtfaiyenin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması, mahalle sakinlerine rahat bir nefes aldırdı.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler inceleme başlattı.

Son Haberler
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a sarı kart göndermesi
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a sarı kart göndermesi
En-Nesyri golleriyle göz kamaştırıyor
En-Nesyri golleriyle göz kamaştırıyor
Nakliye devi iflas başvurusunda bulundu
Nakliye devi iflas başvurusunda bulundu
Serhat Sütlü "Yaptığımız basit hatalar gol olarak döndü"
Serhat Sütlü "Yaptığımız basit hatalar gol olarak döndü"
ABD’de çok sayıda eyaleti fırtına vurdu: 9 ölü
ABD’de çok sayıda eyaleti fırtına vurdu: 9 ölü