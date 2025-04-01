Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu

Tekirdağ akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak yağış etkili oldu.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak yağış sonrası yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü Süleymanpaşa ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.

Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşarken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı. Yağış sonrası yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

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