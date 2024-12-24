Tekirdağ’da sağanak yağış hayatı felç etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ’da sağanak yağış hayatı felç etti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

SÜRÜCÜLER TRAFİKTE ZOR ANLAR YAŞADI

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kuvvetli yağış etkili olmaya devam ediyor. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşarken, yağmura yakalanan vatandaşlar toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı. Kuvvetli yağışın önümüzdeki saatlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Mahallesi ve sokaklarda aşırı yağmurdan dolayı su birikintileri oluştu. Kentte sağanak yağmurun aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Tekirdağ’da sağanak yağış hayatı felç etti

Tekirdağ’da sağanak yağış hayatı felç etti

Tekirdağ’da sağanak yağış hayatı felç etti

Tekirdağ’da sağanak yağış hayatı felç etti

Tekirdağ’da sağanak yağış hayatı felç etti

Tekirdağ’da sağanak yağış hayatı felç etti

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