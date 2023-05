Tekirdağ’da Şehir Tiyatroları ilk oyunuyla perdelerini açıyor

Cumhuriyet ilkeleri ışığında şehrin kültürel yapısına katkı sağlamak, tiyatro sanatını yaygınlaştırmak ve evrensel değerlere sahip bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şehir Tiyatroları, Haldun Taner’in yazdığı ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım’ ile izleyicilerin karşısına çıkacak.

Cumhuriyet’in 100. yılında önemli bir projeyi daha hayata geçirmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şunları söyledi:

“Cumhuriyet’imizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılı içerisinde bir büyük hizmeti daha vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Tüm sanat dallarını kapsamaya çalışan, bireysel ve toplumsal değerleri temel alan özgün sanat eserleri üretmek üzere her zaman güzeli ve iyiyi aramak için yola çıkan ve her durumda köklerinden beslenip evrensele ulaşmak için devamlı gelişmeyi amaçlayan bir sanat kurumu olmasını hedeflediğimiz Şehir Tiyatrolarımız ilk oyunuyla Tekirdağlı sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ulu Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Milletimizin güzel sanatlar sevgisini, her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek yükseltmek milli ülkümüzdür’ sözünden hareketle, tiyatro sanatçılarımızın, Ata’mızın bu sözünü gerçekleştireceklerine yürekten inanıyor, Şehir Tiyatrolarımızın ilk oyunu olan ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım’ adlı tiyatro oyununa tüm sanatseverlerimizi bekliyoruz. Yönetmenimize, tasarım ekibimize ve oyunumuzun sahnelenmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediyesi çalışanlarımıza teşekkür ederim. Tekirdağ’da Cumhuriyet tarihinin ilk Şehir Tiyatroları’nın kentimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın amacıyla ve ilk oyunla ilgili açıklamalarda bulunan rejisör Murat Atak ise şunları kaydetti:

“Akademik tiyatronun Türkiye’deki kurucusu Muhsin Ertuğrul’un dediği gibi ‘Yarın kıyamet kopacağını bilsem bugün bir tiyatro açarım.’ Biz de bu düsturla hareket ettik ve Başkanımızın davetiyle burada kolları sıvadık. Tiyatro edebi bir sanattır. Bir kitabı okursunuz ama tiyatroda o karakterlerin canlandığını görmek bambaşka bir şeydir. Belediyelerin artık görevlerinden bir tanesi de insana yatırımdır. Kentin dönüşmesi için oradaki insanların dönüşmesi, düşünmesi lazım. Bunu da ancak sanat sağlar. Bizim görevimiz yanlışı ve doğruyu halka göstermektir. Trakya’da ilk kez Tekirdağ’da bir şehir tiyatrosu açılıyor olmasının önemi büyük. Kadir Başkan'ımızın bu konuda çok büyük destekleri var. Yerel yönetimlerin sanata destek vermesi çok önemli. İki ay kadar önce yapılan sınavda Türkiye’de torpilsiz girilebilen iki üç kurumdan biri olmuştur Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları. Çok yetenekli ve çok başarılı arkadaşlar kadroya dahil edildi. 7 Mayıs saat 18.00’de perde diyeceğiz. Haldun Taner’in yazdığı ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım’ adlı eseri sahneleyeceğiz. Bu şehrin ihtiyacını karşılamak, kentin kültür seviyesini yükseltmek adına her türlü fedakarlığı yapan başta Kadir Albayrak Başkanım olmak üzere Şehir Tiyatroları'nın kurulmasında tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”