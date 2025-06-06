Tekirdağ’da silah operasyonu!

Kaynak: İHA
Tekirdağ’da silah operasyonu!

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda tabanca, fişek, muşta ve bıçak ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah taşıyan şüphelilere yönelik çalışmalarda Hayrabolu, Marmaraereğlisi ve Çerkezköy ilçelerinde üç ayrı operasyon gerçekleştirildi. Hayrabolu ilçesi Kurtdere Mahallesi'nde E.D. isimli şahsın üst aramasında 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde A.Y.A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada da 1 tabanca, 1 şarjör ve 53 adet fişek bulundu. Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde F.S. isimli şahsın üst aramasında ise 1 muşta, 1 bıçak ve 22 adet kurusıkı fişek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.

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