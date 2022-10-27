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Tekirdağ’da silahlı kavga: 5 yaralı

Tekirdağ’da iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Polis ekipleri olaya müdahale ederken, Yaralanan 5 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 11:22
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Tekirdağ’da silahlı kavga: 5 yaralı

Tekirdağ’da silahlı kavga: 5 yaralı
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İHA

Olay, gece saatlerinde Saray ilçesinde Romanların yaşadığı Ayaspaşa Mahallesi Ladin Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, evinin önünde oturan bir grup ile daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşürken, olayda E.D, S.D, O.Ş., D.Ş. ve P.D. çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine polis ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

 
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR 
Polis ekipleri olaya müdahale ederek güvenlik önlemi alırken, hayati tehlikesi olmayan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ve gözaltı işlemleri devam ediyor.
 

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