Tekirdağ’da sis kaza getirdi: İki minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ’da sis kaza getirdi: İki minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde oluşan yoğun sis kaza getirdi. Görüş mesafesinin düştüğü oto yolda servis minibüsü, kapalı kasa minibüs ile çarpıştı. 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesi kara yolu üzerinde meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda A.P.'nin kullandığı 39 ACY 997 plakalı servis midibüsüyle K.T. yönetimindeki 34 YM 3432 plakalı kapalı kasa minibüs çarpıştı.

Tekirdağ’da sis kaza getirdi: İki minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Minibüste bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Tekirdağ’da sis kaza getirdi: İki minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Tekirdağ’da sis kaza getirdi: İki minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Tekirdağ’da sis kaza getirdi: İki minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Tekirdağ’da sis kaza getirdi: İki minibüs çarpıştı: 4 yaralı

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