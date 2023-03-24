Tekirdağ’da Süleymanpaşa-Malkara arası otobüs seferleri başlıyor

ANKA'da yer alan habere göre, Süleymanpaşa-Malkara arası TEKULAŞ’a ait 35 numaralı hat, 27 Mart 2023 Pazartesi gününden itibaren yurttaşların hizmetinde olacak. Süleymanpaşa ilçesi şehir içinde 10-17-18 numaralı hatlara ücretsiz aktarma sağlanacak.

Süleymanpaşa-Malkara arası otobüs seferlerinin başlaması ile ilçeler arası toplu taşıma alanında önemli bir eksikliğin giderileceğini belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Ulaşım alanında vatandaşlarımıza daha konforlu bir hizmet verebilme adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Süleymanpaşa-Malkara arası otobüs seferlerimiz 27 Mart Pazartesi gününden itibaren hizmete girecek. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Süleymanpaşa Malkara arası otobüs seferlerinde ücret tarifesi de belirlendi. Buna göre; Süleymanpaşa-Malkara tam ücret 40 TL, indirimli ücret 30 TL, Malkara- Mahramlı Kavşağı tam ücret 25 TL, indirimli ücret 15 TL, Süleymanpaşa Mahramlı Kavşağı tam ücret 25 TL indirimli ücret 15 TL olacak.



