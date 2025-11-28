Nejdet Kıray'ın kullandığı otomobil ile yol üzerinde dönen S.A.T. yönetimindeki tanker çarpıştı. Yol kenarındaki tarlaya devrilip ters dönen otomobilin sürücüsü Necdet Kıray ile yanındaki eşi Ayşe Kıray, yaralandı.

Tanker şoförü S.A.T.'nin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ayşe Kıray, kurtarılamadı. Necdet Kıray'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken; Ayşe Kıray'ın, muayene olmak üzere eşi tarafından hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Tanker şoförü S.A.T. gözaltına alırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı