Tekirdağ'da tankerden denize mazot döküldü, firmaya 12,6 milyon lira ceza kesildi

Kamaredere Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt firmasının limanında meydana gelen olayda, yükleme esnasında bağlantının kopması sonucu tanker yan yattı ve denize büyük miktarda mazot sızdı.

Sızıntı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Tekirdağ Liman Başkanlığı ekipleri hızlıca olay yerine intikal etti. Yapılan incelemelerde, denize yaklaşık 12 bin litre mazot döküldüğü tespit edildi.

Çevre kirliliğine sebep olan tankerin bağlı olduğu firmaya Tekirdağ Liman Başkanlığı tarafından 12 milyon 600 bin lira para cezası kesildi.