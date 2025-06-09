Tekirdağ'da Taraftar Çeşmesi, şampiyon Galatasaray'ın renklerine boyandı

Şarköy Galatasaray Taraftarlar Derneğinin düzenlediği organizasyonda, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğunu kutlamak için toplanan taraftarlar, ellerindeki bayraklarla çeşmenin bulunduğu sahildeki çay bahçesine geldi. Bir taraftar da etkinliğe at sırtında katıldı.

Taraftarlar, çeşmenin sarı ve kırmızıya boyanmasının ardından şampiyonluk şarkıları söyledi.

ÇEŞME SARI KIRMIZI OLDU

Taraftarlarla birlikte çeşmeyi boyayan Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladıklarını belirterek, taraftarları tebrik etti.

Şarköy Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Serhat Besli ise beşinci yıldızı takmanın gurunu yaşadıklarını, takımlarının üst üste 5 yıl şampiyon olarak yeni bir rekora imza atmasını dilediklerini kaydetti.

İlçedeki çeşme, her yıl Süper Lig'de şampiyon olan takımın renklerine boyanıyor.