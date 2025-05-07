Tekirdağ’da tedirgin eden görüntü! Denizin rengi değişti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ’da tedirgin eden görüntü! Denizin rengi değişti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa sahilinde kızıl yosun, alg ve plankton patlaması nedeniyle deniz suyu yer yer kahverengiye döndü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa sahilinde kızıl yosun, alg ve plankton patlaması nedeniyle denizin rengi değişti, bölgede yoğun ve ağır bir koku oluştu.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ'ın Süleymanpaşa kıyılarında son günlerde kızıl yosunların yoğun şekilde biriktiği gözlemlendi. Bununla birlikte meydana gelen alg ve plankton patlaması nedeniyle deniz suyu yer yer kahverengiye döndü. Sahil boyunca ağır ve keskin bir koku hissedildi.

ÇEVRE EKİPLERİ SAHADA İNCELEME YAPTI

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarlar üzerine kıyı hattında incelemelerde bulundu. İlk değerlendirmelerde, sıcaklık artışı ve organik madde yoğunluğunun plankton çoğalmasını tetiklediği öne sürülüyor.

Tekirdağ’da tedirgin eden görüntü! Denizin rengi değişti

Tekirdağ’da tedirgin eden görüntü! Denizin rengi değişti

Tekirdağ’da tedirgin eden görüntü! Denizin rengi değişti

Tekirdağ’da tedirgin eden görüntü! Denizin rengi değişti

Tekirdağ’da tedirgin eden görüntü! Denizin rengi değişti

Tekirdağ’da tedirgin eden görüntü! Denizin rengi değişti

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