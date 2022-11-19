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Tekirdağ'da tefecilik ve yağma operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tefecilik ve yağmaya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden bir kişi tutuklandı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 14:46
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Tekirdağ'da tefecilik ve yağma operasyonu

Tekirdağ'da tefecilik ve yağma operasyonu
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İHA'nın haberine göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Çorlu ilçesinde Tefecilik ve Nitelikli Yağma suçlarıyla ilgili olarak yapılan projeli çalışmalar neticesinde tespiti yapılan şüphelilere yönelik düzenlenen planlı operasyonda toplam 10 şüpheli şahıstan 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 

Şüphelilerin adreslerinden 4 adet dolu, 2 adet boş senet, 1 adet sözleşme ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklanırken, 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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