Tekirdağ'da terör operasyonu.2 tutuklama

Tekirdağ İl jandarma komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespitine yönelik il genelinde önce istihbari çalışma sonrasında da operasyon gerçekleştirdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda PKK/KCK propagandası yapan Y.V. ve M.H. isimli 2 şahıs ve bununla beraber, IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.A. ve Ö.E. isimli şüphelilerin yanı sıra YPG/YDG-H terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten A.A. isimli şahıs olmak üzere 5 terör şüphelisi şahıs yakalandı.

Ekiplerin yakaladıkları şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 şahıstan ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.