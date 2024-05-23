Tekirdağ'da terör operasyonu.2 tutuklama

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da terör operasyonu.2 tutuklama

Tekirdağ’da düzenlenen terör operasyonunda yakalanan 5 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl jandarma komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespitine yönelik il genelinde önce istihbari çalışma sonrasında da operasyon gerçekleştirdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda PKK/KCK propagandası yapan Y.V. ve M.H. isimli 2 şahıs ve bununla beraber, IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.A. ve Ö.E. isimli şüphelilerin yanı sıra YPG/YDG-H terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten A.A. isimli şahıs olmak üzere 5 terör şüphelisi şahıs yakalandı.

Ekiplerin yakaladıkları şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 şahıstan ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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