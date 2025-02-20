Tekirdağ'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Olayda, O.Y. yönetimindeki 34 KA 2046 plakalı otomobil ile N.Ç. idaresindeki 39 SA 340 plakalı tır çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar oluştu.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, otomobil sürücüsü O.Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazadan yaralı olarak kurtulan E.K. ve K.Ç., ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından, tır sürücüsü N.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.