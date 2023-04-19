Tekirdağ'da toplum ulaşım bayramda ücretsiz

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı’nda sorunsuz bir şekilde ulaşım sağlamaları amacı ile TEKULAŞ tarafından hizmet verilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanılabileceğini açıkladı. Ücretsiz ulaşım hizmeti, tüm güzergahlarda bayramın 1., 2. ve 3. günü geçerli olacak.