Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı’nda sorunsuz bir şekilde ulaşım sağlamaları amacı ile TEKULAŞ tarafından hizmet verilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanılabileceğini açıkladı. Ücretsiz ulaşım hizmeti, tüm güzergahlarda bayramın 1., 2. ve 3. günü geçerli olacak.
Tekirdağ'da toplum ulaşım bayramda ücretsiz
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Ulaşım A.Ş. (TEKULAŞ) tarafından işletilen toplu taşıma araçlarının Ramazan Bayramı süresince faaliyet gösterdiği tüm güzergahlarda ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
Son Haberler