Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tümsekten geçiş yapan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Adalı Halil Pehlivan Sokak üzerinde meydana geldi. Deri Sanayi yönünde seyreden motosikletin sürücüsü R.U., iddiaya göre tümsekten geçiş yaparken direksiyon kontrolünü kaybetti.

Kaza sonrası devrilen motosiklet sürücüsü R.U. yaralandı. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili Yeşiltepe/Sağlık Polis Merkezi Amirliği tarafından inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

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