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Otomobil takla attı: 1 yaralı

Tekirdağ'da bir otomobil, henüz belirlenemeyen sebeple yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 12:00
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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saat 10.00 sıralarında Muratlı-İnanlı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.K. idaresindeki 59 NG 168 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen sebeple yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü M.B.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Polis ekipleri ise kaza mahallinde yolun trafik güvenliğini sağladı.

Tek taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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