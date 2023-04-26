Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

Tekirdağ Çorlu’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

İHA'nın haberine göre, Kaza, Hürriyet Mahallesi Çevre Yolu yan yol üzeri yeni köprü altındaki kavşakta meydana geldi. Yan yolda Ergene istikametine seyreden Kemal Ö. idaresindeki otomobil ile Kurtuluş Caddesi’nde seyreden Murat P. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kavşaktaki kazaların sık sık yaşanması vatandaşların dikkatini çekiyor. Mahalle sakinleri, kavşağa çözüm bulunmasını istedi.

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