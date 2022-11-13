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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 09:54
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Tekirdağ'da uyuşturucu madde satıcılarına operasyon

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisin uyuşturucu madde satıcılarına yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonda 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (Tekirdağ KOM) ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (Çorlu KOM) ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çorlu Cemaliye Mahallesi'nde 3 şahsın üzerinde ve şahısların yakalandığı yer civarında yapılan aramalarda toplamda 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan N.S. ve G.D. isimli şahıslar uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


(Kaynak: İHA)

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