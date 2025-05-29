Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

Kaynak: İHA
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

Tekirdağ genelinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 19-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik geniş çaplı çalışmalar yürütüldü.

Yapılan operasyonlar sonucunda toplam 7 kilo 839 gram uyuşturucu madde, 815 adet uyuşturucu hap, yaklaşık 218 bin TL değerinde döviz ve Türk lirası ile birlikte 2 tabanca ele geçirildi. Söz konusu çalışmalar dahilinde 10 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucuya karşı kararlılıkla yürütülen mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı.

Son Haberler
Gölde kaçak balık avlayanlara ceza yağdı
Gölde kaçak balık avlayanlara ceza yağdı
Erdoğan yeniden aday olacak mı? Bahçeli'nin çağrısına yanıt verdi
Erdoğan yeniden aday olacak mı? Bahçeli'nin çağrısına yanıt verdi
Leyla dizisinde yeni hikayeye geçilmesi tepki çekti! Seyirci zaman atlamasına ateş püskürdü
Leyla dizisinde yeni hikayeye geçilmesi tepki çekti! Seyirci zaman atlamasına ateş püskürdü
Avrupa’ya vize başvuruları karaborsaya düştü: Farklı paketlerde fiyatlandırıyorlar
Avrupa’ya vize başvuruları karaborsaya düştü: Farklı paketlerde fiyatlandırıyorlar
Bir ilçe bu yüzden kepenk kapattı: 'Süper' olmak istiyorlar
Bir ilçe bu yüzden kepenk kapattı: 'Süper' olmak istiyorlar