Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve ekipman ele geçirdi.

Şarköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde B.S. isimli şahsın evinde yapılan aramada; 3 gram esrar, kenevir tohumu, hassas terazi, kuru sıkıdan bozma bir tabanca, 19 adet 9 mm çapında fişek, uyuşturucu öğütme aparatları ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Çerkezköy ilçesi Fevzi Paşa Mahallesi'nde C.E. ve Ç.Ç. isimli şahısların evine düzenlenen operasyonda ise 1 kilogram 150 gram bonzai, 400 mililitre aseton ve 7 cep telefonu bulundu.

Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi'nde S.G. ve B.M. isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda ise 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Son Haberler
Türkiye'nin en büyük bankaları belli oldu. Zirvede Ziraat Bankası yer aldı
Türkiye'nin en büyük bankaları belli oldu. Zirvede Ziraat Bankası yer aldı
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Nâzım Hikmet’i anlatacak
İlber Ortaylı Nâzım'ı anlatacak
İBB Başkanı İmamoğlu, CHP lideri Özel ile bir araya gelecek
İBB Başkanı İmamoğlu, CHP lideri Özel ile bir araya gelecek
Yenidoğan Çetesi üyesinden kan donduran itiraf: Hastane hastaları satılan bir eşya gibi görüp sadece para almak için kullanıyordu
Yenidoğan Çetesi üyesinden kan donduran itiraf: Hastane hastaları satılan bir eşya gibi görüp sadece para almak için kullanıyordu
Adana'da uyuşturucu baskını
Adana'da uyuşturucu baskını