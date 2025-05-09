Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 240 bin makaron ve 220 kilo tütün bulundu

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 240 bin makaron ve 220 kilo tütün bulundu

Tekirdağ'da bir iş yerini imalathaneye çevirerek kaçak makaron üretimi yapan şahsa yönelik operasyonda 240 bin makaron ve 220 kilogram tütün tespit edildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, Kapaklı ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde Ö.Y. isimli şahsın dükkanının arka kısmı ile deposunu korunaklı hale getirerek kaçak tütün ve makaron üretimi yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Şahsın imalathaneye çevirdiği dükkan ve depoda yapılan aramada, 240 bin 200 adet dolu ve boş makaron, 220 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet tam otomatik elektrikli makaron doldurma makinesi, 1 adet terazi, 2 adet iklimlendirme makinesi ve farklı bir makaron doldurma makinesine ait 2 adet parça ele geçirildi.
Adli işlemler başlatılan şüpheli Ö.Y., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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