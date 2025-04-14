Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Düzenlenen operasyonda birçok uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Hayrabolu, Ergene, Marmaraereğlisi ve Çorlu ilçelerinde operasyon düzenledi. Hayrabolu ilçesi Karabürçek Mahallesi'nde İ.E. isimli şahsın yapılan üst aramasında 5,23 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi'nde ise T.K. isimli şüphelinin üst aramasında 5 gram bonzai bulundu.

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Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde H.S. isimli şüphelinin evinde ve üzerinde yapılan aramalarda 485 gram kubar esrar, 20 gram toz esrar, 360 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet kenevir öğütme aparatı, 1 adet bong ve 1 adet faturasız havalı tüfek ele geçirildi.

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Çorlu ilçesi Sarılar Yolu üzerinde gerçekleştirilen uygulamada ise bir araç içerisinde bulunan S.A., H.E. ve Ş.E.'nin üst aramasında 40 gram uyuşturucu madde ve 8 adet extacy hap ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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