Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi personelleri tarafından yapılan bir operasyonla uyuşturucu ticareti yapan kişilere darbe vuruldu. Operasyon kapsamında bir iş yerinde ve bir otomobilde detaylı aramalar yapıldı.

Aramalar sonucunda; 517 adet uyuşturucu hap, 182 gram eroin, 86 gram sentetik uyuşturucu madde, hassas bir terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 17 bin 450 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyon sırasında K.A., E.A. ve S.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.