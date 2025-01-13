Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'da ekipler, uyuşturucu kaçakçılığına geçit vermiyor. Operasyonda uyuşturucu, silah ve kaçak ürünler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şarköy'de Camikebir ve İstiklal mahallelerinde R.M.Ü. ve C.K.'nin ev, eklenti ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca, 23 tabanca mermisi, 2 bıçak ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ergene Velimeşe Mahallesi'nde T.Y.'ye ait işletmede de, içleri tütün dolu bin 20 makaron bulundu. Çerkezköy Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde ise B.O., A.O., A.A., E.T. ve İ.Ü.'nün üzerinde toplam 36 gram eroin ele geçirildi.

aw369232-01.jpg

Çorlu'da Sarılar Yolu'nda durdurulan araçta N.Ş.'nin üzerinden bir gram esrar, 11 adet sentetik hap, 5 gram metamfetamin ve 1 uyuşturucu öğütme aparatı çıktı. Süleymanpaşa Barbaros Mahallesi'nde durdurulan araçta F.Ü. ve N.Ü.'nün üzerinden 6 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

aw369232-02.jpg​​​​​​​

Son olarak Çorlu Önerler Mahallesi'nde E.Ç.'nin üst aramasında, 12,65 gram metamfetamin bulundu. Operasyonlarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

aw369232-03.jpg

Son Haberler
48 yılla aranıyordu: Gözlük hırsızlığıyla yakayı ele verdi
48 yılla aranıyordu: Gözlük hırsızlığıyla yakayı ele verdi
MSB'den sınır ötesi operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi
MSB'den sınır ötesi operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi
Son 12 yılın en yüksek yağışını aldı
Son 12 yılın en yüksek yağışını aldı
Eski Fenerbahçeli Kjaer futbolu bıraktı
Eski Fenerbahçeli Kjaer futbolu bıraktı
CHP'li isimden sert sözler: 480 milyar lira çiftçinin cebinden çalınıyor
CHP'li isimden sert sözler: 480 milyar lira çiftçinin cebinden çalınıyor