Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: Bonzai, esrar, skunk ve sentetik hap

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 Ekim 2024 tarihinde Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde E.Ö. ve M.T. isimli şahısların üzerinde yapılan aramalarda sırasıyla 5 ve 6 gram bonzai ele geçirdi. 1 Kasım 2024 tarihinde ise Şarköy ilçesi İstiklal ve Camikebir Mahallelerinde F.A. ve E.T. isimli şahısların ikametinde yapılan aramalarda 3 gram kenevir tohumu, 1 gram esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 litre bitki gübresi bulundu.

Ayrıca, Muratlı ilçesi Balabanlı Mahallesi'nde aynı gün M.A.I. ve İ.A. isimli şahısların üst aramasında 30 gram skunk, 5 gram esrar, 5 gram kokain ve 11 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.