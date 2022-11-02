Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmada, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde bazı adresler ve araçlarda arama yapıldı.
Yapılan aramalarda, 3 kilo 100 gram skunk, 56 uyuşturucu hap, 82 gram eroin, 395 avro, 110 dolar, 100 pound para ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.
(Kaynak: İHA)
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