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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüphelinin yakalandığı açıklandı. Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 10:33
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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmada, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde bazı adresler ve araçlarda arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 3 kilo 100 gram skunk, 56 uyuşturucu hap, 82 gram eroin, 395 avro, 110 dolar, 100 pound para ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

(Kaynak: İHA)

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