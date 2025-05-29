Tekirdağ'da vidanjörün çarptığı yaya öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da vidanjörün çarptığı yaya öldü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vidanjörün çaptığı Ayşe Zorlu (60), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Hacıevhat Mahallesi, Şehit Selim Vural Caddesi'nde meydana geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (TESKİ) ait E.Y. yönetimindeki 34 FCK 255 plakalı vidanjör, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Zorlu'ya çarptı.

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İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Zorlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Zorlu'nun cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından Malkara Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Polis, sürücü E.Y.'yi gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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