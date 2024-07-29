Tekirdağ’da yangında çöken fabrika küle döndü

Yangının başlamasıyla birlikte Başok Plastik Kimya'dan sıçrayan alevler, yakınındaki Sert Plastik fabrikasına da yayıldı.

Henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen yangında, Başok Plastik Kimya'nın ürettiği kimyasal basınçlı tüplerin patlaması sonucu yangın hızla yayıldı. İtfaiye ekiplerinin acil müdahalesine rağmen, Başok Plastik Kimya fabrikası tamamen kullanılamaz hale geldi. Sert Plastik fabrikasında ise ciddi hasar oluştu.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına devam edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.