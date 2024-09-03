Tekirdağ'da yasa dışı tütün ve makaron operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da yasa dışı tütün ve makaron operasyonu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yasa dışı yolla piyasaya sürülmeye hazırlanan 3 ton kıyılmış tütün ve 1.6 milyon adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde tütün ve makaron ticareti yaptığı belirlenen A.K.'nin Kapaklı Vatan Mahallesi'nde kiraladığı depoda yasa dışı ürünler depoladığı bilgisini aldı. Ekipler, aldıkları istihbarat doğrultusunda harekete geçerek belirtilen adrese operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, piyasada satışa sunulması yasak olan ve birer kiloluk paketler halinde kolilenmiş 3 ton kıyılmış tütün ile 1.6 milyon adet boş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu ifade edildi.

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Operasyon sırasında gözaltına alınan A.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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