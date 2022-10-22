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Vicdanınız batsın. Tekirdağ yürek burkan görüntü

Tekirdağ’da yol kenarında otlayan bir eşeğe muhtemelen bir araba çarptı. Vicdansız sürücü, yardım istemek yerine hayvanı ölüme terk edip, kayıplara karıştı. Eşek bir süre sonra telef olurken, cansız bedenini yol kenarından kimse kaldırmadı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 08:13
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Tekirdağ'da yaşandı. Vicdanınız batsın. Tekirdağ yürek burkan görüntü

Vicdanınız batsın. Tekirdağ yürek burkan görüntü
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İHA'nın haberine göre, Çorlu Önerler Mahallesi ile Ergene Velimeşe Mahallesi bağlantı yolu üzerinde gece yarısı yola çıkan bir eşeğe araba çarptı. Yol kenarına savrularak yere yığılan hayvan bir süre sonra telef oldu.

Gündüz saatlerinde yoldan geçerken eşeği görüp duran Halil Dağhan isimli bir vatandaş, “Bu hayvan bu civarda otluyordu, görüyordum. Muhtemelen yakın bir yerdeki sayadan gelmiş olabilir. Hayvanın cansız bedenini görünce içim acıdı” diye konuştu.

Yoldan geçen servis şoförü Deniz Gökçe de, “Ben devamlı bu yolu kullanıyorum. Hayvan yol kenarında yayılmış yatıyordu. Zavallı hayvana muhtemelen gece bir araba çarpmış. Telef olduğunu görünce çok üzüldüm" dedi.

Gökçe "O da bir canlı sonuçta can taşıyor. Hayvanın kaldırılması için belediyeyi aradım ancak ulaşamadım. Yazık günah, vicdansızlık bu. Hayvanın ölüme terk edilmesi ve burada saatlerdir cansız bedeni durması da büyük ayıp. Lütfen yetkililer duruma müdahale etsin” diye konuştu.

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