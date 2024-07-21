Tekirdağ'da yerli buğday üretimi

Kaynak: AA
Tekirdağ'da yerli buğday üretimi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, akademisyenleri tarafından geliştirilip tescil ettirilen yerli 5 buğday çeşidinin veriminin üreticileri sevindirdiğini belirtti.

Başer, , NKÜ Lider, NKÜ Ergene ve NKÜ Ziraat'ın 2016 yılında, NKÜ Asiya 2018, NKÜ Zirve'nin de 2020 yılında Tohumluk Tescil Sertifikasyon Merkezi tarafından tescil edildiğini belirtti.

Islah edilen buğdayların değişen iklim şartlarına direncinin yüksek olduğunu ifade eden Başer, "Yeni çeşit tescili için çalışmalarımız devam ediyor. Çok sayıda aday çeşidimiz var. Bunların 4 farklı noktada deneme ekimlerini yaparak sonuçlarına bakıyoruz. Bölgede firmalara sattığımız tescil edilmiş çeşitler var. Örneğin Zirve çeşidimiz Lüleburgaz civarında bir üretici her zaman ekiyor. Dekarda 800 kilogram üzerinde verim alıyor. Bir firma tarafından bu çeşidimizden ekimi yapıldı ve 400 ton civarında verim elde etti." dedi.

Başer, değişen iklim şartlarına göre ıslah çalışmaları sürdürülürken ıslah tohumlardan bazı bölgelerde daha fazla verim alındığını dile getirdi.

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