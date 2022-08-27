Tekirdağ'da yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti

Ergene'ye bağlı Yulaflı Mahallesi'ndeki merada hayvanlarını otlatan İbrahim Karataş'a yıldırım isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, yağış nedeniyle balçık olan bölgeye güçlükle ulaşabildi.

Öldüğü belirlenen Karataş'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)