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Tekirdağ'da yoğun sis: Göz gözü görmüyor

Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde görülen yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 09:38
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Tekirdağ'da yoğun sis etkili oldu

Tekirdağ'da yoğun sis: Göz gözü görmüyor
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Tekirdağ'da dün gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, özellikle Tekirdağ'ı Malkara, Hayrabolu ve Muratlı'ya bağlayan kara yollarında görüş mesafesini azalttı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 30 metreye düşmesi üzerine ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. (AA)

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