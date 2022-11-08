8 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Tekirdağ'da yol alev alev yandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tadilat sırasında çıkan kıvılcımlar, yol yapım çalışmasında zemine atılan kimyasal maddeyi tutuşturdu. Yol alevler içinde kalırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 17:14
Takip Et

Tekirdağ'da yol alev alev yandı

Tekirdağ'da yol alev alev yandı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan olay, film sahnelerini aratmadı. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi. Muradiye Mahallesi Kaymakam Erol Okyay Caddesi’nde yapılan yol ve kaldırım çalışmalarının ardından zemine atılan kimyasal madde, bir esnafın tadilatı esnasında çalıştırılan spiral makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle alev aldı. 

Zemine boylu boyunca atılan kimyasal maddenin bir anda tutuşmasıyla alevler hızla yayılırken, o anlara şahitlik edenler ise korku dolu anlar yaşadı. Kapı önündeki esnaftan bazıları koşarak dükkanlarına kaçarken, şans eseri cadde üzerinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Bazı vatandaşlar yolun yapımını üstlenen yüklenici firmanın ihmali olduğunu öne sürerken, bazı vatandaşlar ise kabahati spiral makinesini çalıştıranlara buldu. Diğer taraftan, dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
1
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
2
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
3
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
4
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
5
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
6
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
7
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
﻿Yeni Zelanda, Ukrayna'ya askeri ve insani yardım gönderecek
﻿Yeni Zelanda, Ukrayna'ya askeri ve insani yardım gönderecek
﻿Yeni Zelanda, Ukrayna'ya askeri ve insani yardım gönderecek
﻿‘Tık’ uğruna motosiklette ölümüne yolculuk! Biri bu gençlere ‘dur’ desin
﻿‘Tık’ uğruna motosiklette ölümüne yolculuk! Biri bu gençlere ‘dur’ desin
﻿‘Tık’ uğruna motosiklette ölümüne yolculuk! Biri bu gençlere ‘dur’ desin
﻿Tekirdağ'da yol alev alev yandı
﻿Tekirdağ'da yol alev alev yandı
﻿Tekirdağ'da yol alev alev yandı
﻿Diyarbakır'da DEVA Partisi’ne molotoflu saldırı
﻿Diyarbakır'da DEVA Partisi’ne molotoflu saldırı
﻿Diyarbakır'da DEVA Partisi’ne molotoflu saldırı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.