Tekirdağ’da yol çalışmaları sürüyor

ANKA'da yer alan habere göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında 7 bin 500 metre uzunluğunda ve 7,5 metre genişliğindeki stabilize yol, beton yol olarak yapılacak. Beton yolun yapılması ile birlikte çevrede bulunan çok sayıda mahallenin ulaşımında önemli rahatlama sağlanacak.



BAŞKAN ALBAYRAK: MAYIS AYI SONUNA KADAR ÇALIŞMALARI TAMAMLAMAYI PLANLIYORUZ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların ulaşım konforuna büyük önem verdiklerini belirten Başkan Kadir Albayrak, “Sezonun açılması ile birlikte il genelinde yol çalışmalarımıza ağırlık verdik. Fen işleri ekiplerimiz tarafından, Süleymanpaşa ilçesi Yağcı Mahallemizden başlayıp Hayrabolu ve Malkara bağlantı yolunda beton yol yapımı için hazırlık çalışmaları başlatıldı. Çalışmalarımızı Mayıs ayı sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Birçok mahallemiz bu yoldan faydalanacak. Yol çalışmalarımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.