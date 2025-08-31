Tekirdağ'da Zafer Kupası yelken yarışları sürüyor

Kaynak: AA
Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Kupası yelken yarışları sürüyor.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünce düzenlenen yarışlara yurt içi ve yurt dışından farklı kulüplerden 130 sporcu katılıyor.

Marmara Deniz'i açıklarında startı verilen yarışlar, ILCA 4, ILCA 6 ve optimist kategorisinde bugün de devam ediyor.

1kapak1.jpg

Tekirdağ Yelken Kulübü Antrenörü Berk Uzel, AA muhabirine, yarışların heyecanla devam ettiğini söyledi.

Güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını aktaran Uzel, sporcuların dereceye girebilmek için yarıştıklarını belirtti.

Organizasyon, bugün düzenlenecek törende dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erecek.

