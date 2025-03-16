Tekirdağ’da zehir torbacılarına operasyon: 3 tutuklama

Kaynak: DHA
Tekirdağ’da zehir torbacılarına operasyon: 3 tutuklama

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Şehit Polis Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

4 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmanın ardından belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda, 96 gram esrar, hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edilen 2 bin 788 lira ele geçirildi. Şüpheliler, O.T., K.B., H.C.E. ve F.T. ise yakalanarak gözaltına alındı.

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3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerini ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden O.T., K.B. ve H.C.E. tutuklandı, F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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