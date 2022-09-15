﻿Tekirdağ’da zeytinlik alan alev alev yandı

Yangın Şarköy ilçesine bağlı mürefte Mahallesi Çukur Fidan mevkisinde meydana geldi. Zeytinlik alanda dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri ve bir helikopter yangına müdahale etti. Bir saat süren müdahaleler sonucu alevler söndürülerek soğutma işlemi başlatıldı.

Yangında 50 dönüm zeytinliğin zarar gördüğü öğrenildi.