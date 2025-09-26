Tekirdağ’da zincirleme kaza! 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Değirmenaltı Mahallesi Orhan Öztrak Sokak ile Yılmaz Büyükerşen Caddesi'nin kesiştiği noktada oldu.

Edinilen bilgiye göre, iki otomobil ile iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken 2 kişi yaralandı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Öte yandan polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde sürücülerden birinin 85 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza ile ilgili araştırma başlatıldı.