Tekirdağ'daki fabrika yangını 9 saat söndürülebildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin 9 saat süren yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangının başlangıç nedeni henüz belirlenememiş olsa da, fabrikanın üretim bölümünde çıkan alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek fabrikanın büyük bir bölümünü sardı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, çevredeki fabrikalar ve işçileri güvenli bölgelere tahliye ederek yangını kontrol altına almak için büyük çaba sarf etti. Alevlerin yayılması drone ile havadan görüntülenirken, yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı. İlk belirlemelere göre maddi zararın büyük olduğu ifade ediliyor.