Tekirdağ'daki iki kızın ölümünde kahreden şüphe: Son telefon konuşması ortaya çıktı

Tekirdağ Valiliği'nin açıklamasına göre, olay 15 Kasım 2024 tarihinde saat 13.00 civarında Marmaraereğlisi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Cennet Sokak'taki bir evde meydana geldi. Kolluk kuvvetlerinin yaptığı ilk incelemelerde, evde başka bir kişinin bulunmadığı belirlendi. Olay sırasında Yağmur E.'nin ailesinin işte olduğu, kızlardan haber alamayan ailenin bir komşu aracılığıyla durumu fark ettiği belirtildi.

Silah, ev sahibine ait ruhsatsız tabanca çıktı

RUHSATSIZ SİLAH EV SAHİBİNE AİT

Olay yerinde bulunan tabancanın, ev sahibine ait ruhsatsız bir silah olduğu tespit edildi. Yetkililer, ilk değerlendirmelere göre olayın bir intihar vakası olabileceğini ifade etti.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, olay yeri incelemesinin yanı sıra kamera kayıtları, adli muayene ve barut artığı testlerini içeren bir soruşturma başlattı. İlk bulgulara göre, Rabia Kübra Y. Yağmur E.'yi silahla vurduktan sonra aynı silahla kendine zarar verdi.

SON TELEFON GÖRÜŞMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Başsavcılık açıklamasında, Yağmur E.'nin olaydan kısa süre önce arkadaşı Y.A. ile yaptığı telefon görüşmesi de yer aldı. Y.A.'nın verdiği ifade, Yağmur E.'nin babasına ait silahı kullanarak kendine zarar vermeyi planladığını ve bu konuda Rabia Kübra Y.'den yardım isteyeceğini söylediğini ortaya koydu. Bu ifade, olayın intihar vakası olabileceğine dair önemli bir ipucu olarak değerlendirildi.

Yaşanan olayın detayları, yetkililerin yaptığı kapsamlı incelemelerle netleşmeye devam ediyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Başsavcılığın açıklamasının tamamı şöyle:

"15.11.2024 günü Marmaraereğlisi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Cennet Sokak No: 18 D:1 sayılı adreste Y.E. ve R.K.Y. isimli şahısların baş kısmından ateşli silahla vurulmuş ve yerde yatar vaziyette bulundukları ihbarı üzerine kolluk kuvvetlerince olay yerine gidildiği, Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında olay yerine ilişkin kamera görüntülerinin aldırıldığı, şahısların adli muayene işlemlerinin yaptırıldığı, barut artıklarının aldırıldığı, yapılan soruşturmada ilk bulgulara göre R.K.Y.'nin, Y.E. isimli şahsın babasına ait olan ve ruhsatı bulunmayan tabanca ile önce Y.E.'yi başından vurduğu, akabinde de kendisini başından vurmak suretiyle intihar ettiğinin değerlendirildiği, Olayda hayatını kaybeden Y.E. isimli şahsın telefonunun incelenmesinde son olarak Kastamonu ilinde ikamet eden Y.A. isimli şahısla konuştuğunun tespit edildiği, Y.A.'nın kolluk kuvvetlerince alınan 15.11.2024 tarihli ifadesinde özetle, Y.E. isimli şahısla yaklaşık 3 ay kadar önce sosyal medya üzerinden yazışmaya başladıklarını, Y.E.'nin hayatında sorunlar olduğunu, kendisine zarar vermek için silah kullanmayı öğrendiğini, babasının evde bulunan tabancası ile kendisini vuracağını söylediğini, son olarak olay günü 10.30 sıralarında telefonla görüştüklerinde Y.E.'nin kendisini öldüreceğini, bu konuda arkadaşı olan R.K.Y.'yi kendisine yardım etmesi için çağıracağını söylediğini beyan ettiği, yapılan soruşturma ve mevcut deliller birlikte incelendiğinde gerek Y.E. ve R.K.Y.'nin yatış pozisyonları, şahıslar arasında olay öncesinde dayanan herhangi bir husumet bulunmaması, kamera görüntüleri incelendiğinde olaya müdahil olan üçüncü bir şahsın bulunmadığı anlaşılmakla, R.K.Y.'nin önce Y.E.'yi başından vurduğu sonrasında da kendi kafasına ateş etmek suretiyle intihar ettiği değerlendirildi. Soruşturma titizlikle devam ediyor."