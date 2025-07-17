Tekirdağ'daki yangın 42 saat sonra kısmen kontrol altında

Kaynak: AA
Tekirdağ'daki yangın 42 saat sonra kısmen kontrol altında

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangın ile mücadelede 42 saat geride kaldı.

Tekirdağ'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. İstiklal Mahallesi'nde 15 Temmuz Salı günü tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangınla mücadelede 42 saat geride kaldı.

15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopteri, 500'e yakın kara aracı ve 1181 personelle müdahale edilen yangın kısmen kontrol altına alındı.

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Arazöz, itfaiye araçları ve su tankerleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede rüzgarın etkisini kaybetmesiyle duman yoğunluğunun da azaldığı gözlendi.

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bölgede AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları yönetiyor.

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