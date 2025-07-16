Tekirdağ’daki yangın Çanakkale'ye sıçradı: Alevlerin dayandığı yol trafiğe kapandı

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Tekirdağ’daki yangın Çanakkale'ye sıçradı: Alevlerin dayandığı yol trafiğe kapandı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını Çanakkale’ye sıçradı. Alevlerin dayandığı Çanakkale-Malkara yolundaki kavşak trafiğe kapandı.

Tekirdağ Şarköy ilçesi Kocaali mevkiinde çıkan orman yangını kısa sürede tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine sıçradı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle dün gece saatlerinde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi sınırlarına ulaştı. Sabahın erken saatlerinde yangın rüzgarın da etkisiyle tekrar parladı.

ekran-goruntusu-2025-07-16-150405.png

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yangın büyümeye devam ediyor. Gelibolu ilçesi Kavakköy istikametinde yer yer etkili oldu için Çanakkale-Malkara otoyolunun Kavakköy kavşağı kısmında trafik akışı geçici olarak alternatif yollara yönlendiriliyor.

ekran-goruntusu-2025-07-16-150353.png

Yangına havadan 15 uçak, 19 helikopter, karadan ise 76 arazöz, 4 iş makinesi, 509 personel ile müdahale ediliyor.

Son Haberler
Kanalizasyon çalışmasında göçük! Ekipler kurtarmak için seferber oldu
Kanalizasyon çalışmasında göçük! Ekipler kurtarmak için seferber oldu
Eskişehirspor kalecisiyle yola devam ediyor
Eskişehirspor kalecisiyle yola devam ediyor
İspanyollar göçmenlere karşı ayaklandı: Sokaklara anarşi hakim
İspanyollar göçmenlere karşı ayaklandı: Sokaklara anarşi hakim
Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyordu! Robert Lewandowski şehre davet edildi: Transferde mutlu son
Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyordu! Robert Lewandowski şehre davet edildi: Transferde mutlu son
15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Kuşadası’nda kutlandı
15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Kuşadası’nda kutlandı