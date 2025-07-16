Tekirdağ’daki yangın Çanakkale'ye sıçradı: Alevlerin dayandığı yol trafiğe kapandı

Tekirdağ Şarköy ilçesi Kocaali mevkiinde çıkan orman yangını kısa sürede tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine sıçradı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle dün gece saatlerinde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi sınırlarına ulaştı. Sabahın erken saatlerinde yangın rüzgarın da etkisiyle tekrar parladı.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yangın büyümeye devam ediyor. Gelibolu ilçesi Kavakköy istikametinde yer yer etkili oldu için Çanakkale-Malkara otoyolunun Kavakköy kavşağı kısmında trafik akışı geçici olarak alternatif yollara yönlendiriliyor.

Yangına havadan 15 uçak, 19 helikopter, karadan ise 76 arazöz, 4 iş makinesi, 509 personel ile müdahale ediliyor.