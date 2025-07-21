Tekirdağ’daki yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İHA
Tekirdağ’daki yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde eski kömür ocaklarının bulunduğu bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.


Yangın, Edirköy Mahallesi’nde yer alan eski kömür ocaklarının bulunduğu bölgede başladı. Anız, otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra Kapaklı başta olmak üzere çevre ilçelerden gelen takviye ekipler, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri ve arazözlerle müdahale edildi. Rüzgar nedeniyle güçlükle kontrol altına alınan yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.


Yetkililer, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığını bildirerek, vatandaşları özellikle yaz aylarında daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Son Haberler
Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden diploma töreninde ders gibi protesto
Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden diploma töreninde ders gibi protesto
Yangın Sakarya'dan Bilecik'e sıçradı! Alevler ilçe merkezine doğru ilerliyor!
Yangın Sakarya'dan Bilecik'e sıçradı! Alevler ilçe merkezine doğru ilerliyor!
Ticari taksi tıra arkadan çarptı! 1 kişi yaralandı
Ticari taksi tıra arkadan çarptı! 1 kişi yaralandı
Gıda devi iflasın eşiğinde! Karar verildi...
Gıda devi iflasın eşiğinde! Karar verildi...
‘Güldür Güldür Show’dan sezona mola
‘Güldür Güldür Show’dan sezona mola