Tekirdağ'ın maskotu 'Gelendost' kamera ile izlenecek

Konuyla ilgili olarak DKMP, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, leyleğin canlı görüntüsü yayınlandı.
Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Leylekler beslenmek amacıyla sazlık ve sulak alanları tercih ederken, yuvalarını genellikle çatı, baca, ağaç ve elektrik direklerine yapmaktadır. Söz konusu yuva Tekirdağ il sınırları içerisinde yer alan elektrik direği üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Müdürlüğümüz ile TREDAŞ'ın ortak çalışması sonucu kurulan leylek yuvası platformudur.