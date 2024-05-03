Tekirdağ'ın maskotu 'Gelendost' kamera ile izlenecek

Tekirdağ'ın maskotu 'Gelendost' kamera ile izlenecek
Kaynak: DHA
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP), Tekirdağ'ın bir mahallesine 20 yıldır gelip, elektrik direğine yapılan yuvaya yerleşen 'Gelendost' adlı leyleği, kurulan kamera sistemi ile 24 saat izlemeye başladı.
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Tekirdağ'ın maskotu 'Gelendost' kamera ile izlenecek 1

Tekirdağ'ın kırsal Naip Mahallesi'ne 20 yıldır gelen leylek için kamera sistemi kuruldu.

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Tekirdağ'ın maskotu 'Gelendost' kamera ile izlenecek 2

Süleymanpaşa Mahallesi'nin kırsal Naip Mahallesi'ni 20 yıldır mesken tutan 'Gelendost' adlı leylek, bu yıl da gelerek elektrik direğine yapılan yuvasına yerleşti.

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Tekirdağ'ın maskotu 'Gelendost' kamera ile izlenecek 3

DKMP 1'inci Bölge Müdürlüğü, TREDAŞ ile ortak bir çalışma yaptı ve mahallenin leyleğin izlenmesi için kamera sistemi kurarak 24 saat canlı yayın yapmaya başladı.

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Tekirdağ'ın maskotu 'Gelendost' kamera ile izlenecek 4

Konuyla ilgili olarak DKMP, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, leyleğin canlı görüntüsü yayınlandı.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Leylekler beslenmek amacıyla sazlık ve sulak alanları tercih ederken, yuvalarını genellikle çatı, baca, ağaç ve elektrik direklerine yapmaktadır. Söz konusu yuva Tekirdağ il sınırları içerisinde yer alan elektrik direği üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Müdürlüğümüz ile TREDAŞ'ın ortak çalışması sonucu kurulan leylek yuvası platformudur.

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Tekirdağ'ın maskotu 'Gelendost' kamera ile izlenecek 5

Leylekler yuvalarının yapımında dal, toprak gibi materyallerin yanı sıra yaşam alanlarında buldukları kağıt, ip, poşet gibi çöpleri de yuva yapımında kullandığı görülmektedir. Bu durum, insanların doğaya ve yaban hayvanlarına dolaylı etkisini gösteren en önemli örneklerdendir. Canlı yayınımız boyunca, leyleklerin davranışlarını ve besin kaynaklarını kayıt altına almak, ayrıca insanların ve iklim değişikliğinin leylekler üzerindeki baskısını takip edebilmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, leyleklere ve leylek yuvasına herhangi bir müdahalede bulunulmayacak, tüm süreç şeffaf olarak sunulacaktır."

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Tekirdağ'ın maskotu 'Gelendost' kamera ile izlenecek 6

Naip Mahallesi'nde kıraathane işleten Serdar Gök (65), leyleğin mahallenin maskotu haline geldiğini ifade etti.

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Tekirdağ'ın maskotu 'Gelendost' kamera ile izlenecek 7

Leyleğin 20 yıldır geldiğini söyeyen Gök, "O bizim kankamız oldu artık. Onunla böyle gün geçiriyoruz. Onun da yavrularının çıkmasını bekliyoruz.

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Tekirdağ'ın maskotu 'Gelendost' kamera ile izlenecek 8

Yavrular çıktığı zaman daha güzel olacak. Son zamanlarda 3 tane yavru yapıyorlar. Şimdi yuvalarına kameralar konuldu. Mahallemize bu leylekleri görmek için gelenler oluyor" diye konuştu.

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