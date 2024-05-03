Tekirdağ'ın maskotu 'Gelendost' kamera ile izlenecek

Leylekler yuvalarının yapımında dal, toprak gibi materyallerin yanı sıra yaşam alanlarında buldukları kağıt, ip, poşet gibi çöpleri de yuva yapımında kullandığı görülmektedir. Bu durum, insanların doğaya ve yaban hayvanlarına dolaylı etkisini gösteren en önemli örneklerdendir. Canlı yayınımız boyunca, leyleklerin davranışlarını ve besin kaynaklarını kayıt altına almak, ayrıca insanların ve iklim değişikliğinin leylekler üzerindeki baskısını takip edebilmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, leyleklere ve leylek yuvasına herhangi bir müdahalede bulunulmayacak, tüm süreç şeffaf olarak sunulacaktır."